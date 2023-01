Basel Kokain in Ananaslieferung versteckt

Der Beschuldigte stritt alle Anklagepunkte ab und gestand lediglich zu, in seiner Wohnung in Kleinbasel für einen Freund 200 Gramm Kokain gelagert und die Droge in verdünnter Form konsumiert zu haben. Auch die Tatsache, dass in der Wohnung Utensilien für den Drogenhandel, wie etwa eine Präzisionswaage mit Pulverrückständen, gefunden worden seien, schrieb er der Tätigkeit seines Freundes zu. Allerdings gab er zu, Päckchen für einen Versand vorbereitet zu haben. Er habe aber sonst mit den Geschäften seines Freundes niemals etwas zu tun haben wollen und die Wohnung jeweils verlassen, wenn dieser seiner Tätigkeit nachgegangen sei.