Basel Kokainhändler verurteilt

Fest steht laut Gericht, dass der Mann mit etwa 4,5 Kilogramm Kokain gehandelt und über 230 000 Franken eingenommen hat. Er verkaufte in der Nordwestschweiz, in Bern und Deutschland. Im Laufe von sieben Jahren habe er sich emporgearbeitet, wie die Gerichtspräsidentin ausführte. Mit der Zeit verkaufte er nicht mehr selber auf der Straße, sondern von seiner Wohnung aus. Zudem gab er Anweisungen an andere.