Basel Kontrollen kommen

Zugleich zeige die erste Woche mit erweitertem Covid-Zertifikat in der Schweiz, dass einige Personen die falschen Dokumente vorlegen. Einige legen ein negatives Testergebnis, den Impfnachweis oder den Impfpass vor, nicht jedoch das erforderliche Zertifikat. Das Gesundheitsdepartement ruft deshalb in Erinnerung, dass die seit Montag erweiterte Zertifikatspflicht wie folgt definiert ist: Der Zutritt etwa in Gaststätten Kinos erfolgt mit Covid-Zertifikat und einem Ausweisdokument, etwa dem Personalausweis. Das Covid-Zertifikat steht allen Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten offen. Es kann in einer App oder in Papierform vorgewiesen werden. Die Kontrollteams werden ab Montag, 20. September, ihre Kontrollen in Restaurants und anderen Einrichtungen aufnehmen. Bisher galt hier noch eine Übergangszeit ohne verstärkte Kontrollen (wir berichteten). Welche Regeln beim Besuch von Veranstaltungen für Menschen aus Deutschland gelten, steht unter www.coronavirus.bs.ch/testen/testvorveranstaltungen.html.