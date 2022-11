Basel Konzertreihe mit Live-Debüt

Als Gitarrist mit Wurzeln in Klassik, Rock, Jazz, Noise, Hip-Hop und elektronischer Musik greife Chris Moy in seiner Arbeit gerne auf diese vielfältigen Inspirationen zurück. In seinem Soloprojekt präsentiert er genreübergreifende Songs und Stücke, die diese Bandbreite an Einflüssen widerspiegeln.

Ein gebrochener Beat, sphärische Klänge, die das Fundament bilden, und ein paar Finger an den Tasten, und schon wird es komplex und kompliziert. Starrer Techno wäre zu einfach. Meriton Bega ist ein No Name – weder Label, noch Platte oder Social Media sind vorhanden. In Basel feiert er seine Live-Premiere.