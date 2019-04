Hüningen Kraft, Technik und eine Portion Mut

Während an den Werktagen der Wildwasserkanal überwiegend von Franzosen genutzt wird, so ist es am Wochenende ein internationales Völkchen, das den Kanal und die hier rund um den Quai du Maroc gebotenen Möglichkeiten nutzt.

Doch wie groß das Sprachengewirr auch sein mag, die Sprache der Sportler auf dem Wasser ist universal, sprich: Jauchzer der Freude und Schreie der puren Lust. Und ein wenig Angst ist im Spiel, wenn der Kajak gefährlich zur Seite kippt oder gar kentert. Schnell geht es aber wieder rein ins Kunststoffboot, denn im Kanal gibt es auch jede Menge Stellen ohne große Strömung, die einen Neustart möglich machen.

Kleine Mutprobe

Allerdings: Wer will, der kann den Einstieg in den Wildwasserkanal gleich mal als eine klein Mutprobe nehmen. Denn an einer Seite schießt unter der Fußgänger- und Radfahrerbrücke das Wasser in einem nur wenige Meter breiten Durchgang ganz schön schnell hinunter. Doch wer sich dies nicht antun möchte, der trägt sein Wassersportgerät einfach ein kleines Stückchen weiter und setzt es erst dann in deutlich ruhigeres Wasser ein.

Ausleihe möglich

Neben Kajaks werden auf dem Kanal auch Kanus gefahren, dazu Hydrospeed und Rafting. Direkt neben dem Wildwasser gibt es zudem einen zweiten Kanal, der mit ruhigem Wasser auch zum Stand Up-Paddling (SUP) lockt. Und das Gute dabei: Wer sämtliche Utensilien für den Wasserspaß dabei hat, der kann dies gänzlich kostenfrei nutzen. Natürlich ist auch die Ausleihe von sämtlichen Materialien wie Schwimmweste, Neoprenanzug, Helm, Sportgerät nebst Paddel möglich. Dies geschieht dann in einem separaten Haus, dem „La Timonerie“. Natürlich stehen für Anfänger und Einsteiger Instruktoren und Sportlehrer bereit.

Große Freizeitattraktion

Der Wildwasserkanal, ein ehemaliger kleiner Teil des Rhein-Rhone-Kanals, wurde im Frühjahr 1993 eröffnet und ist seitdem eine der größten Freizeitattraktionen der gesamten Region. Rund 50 000 Kubikmeter Material waren damals bewegt worden. Gekostet hat das Ganze rund 3,5 Millionen Euro, weitere drei Millionen Euro kamen später für Empfangsgebäude und Materiallager dazu. Der Wildwasserpark ist vom 15. Januar bis 24. November geöffnet.

Infos unter www.ville-huningue.fr.