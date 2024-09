Basel: Kraftwerk soll mehr Strom liefern

Nicht lauter als ein Rasenmäher

20 Meter vom Ufer entfernt war der Bagger nicht lauter als der Rasenmäher des Nachbarn. Vor allem wenn sich der GPS-kontrollierte Baggerausleger in Position am Flussgrund begibt, hebt sich die eine Seite der schwimmenden Insel um einige Zentimeter an. Vom Meißeln ist nicht viel zu hören, schluckt das Wasser doch gut den Schall. Nach dem Werkzeugwechsel wird mit der Schaufel das Gestein zur Seite gehoben. Ein Eimer wird zur Beprobung gefüllt um zu schauen, ob Hinterlassenschaften der chemischen Industrie vorliegen und gegebenenfalls freigelegt werden. Der Rest wird zunächst im Rhein belassen. Infos gibt es unter www.naturenergie-holding.ch/rheinfelden-20plus