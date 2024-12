Basel: Krebsmittel zeigt Wirkung

Das Lymphkrebsmittel Polivy von Roche hat sich auch nach einer fünfjährigen Nachbeobachtungsphase als anhaltend wirksam erwiesen. Wie der Pharmakonzern am Sonntagabend mitgeteilt hat, zeigen die Langfristdaten aus der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Polarix, dass sich die Polivy-Kombinationstherapie als neue Standardbehandlung etabliere. Dabei wird das Mittel Polivy (Polatuzumab Vedotin) zusammen mit MabThera/Rituxan (Rituximab), Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (R-CHP) bei Patienten mit unbehandeltem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) eingesetzt. Die neuen Daten hat Roche laut Mitteilung auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in den USA vorgestellt.