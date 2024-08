Basel: Kriminellen den Kampf angesagt

Den positiven Eindruck bestätigt auch Manuel Raemy, Co-Leiter des Jugendzentrums an der Dreirosenbrücke. Zwischenfälle und Drogenhandel gebe es immer noch, aber die gewalttätigen Auseinandersetzungen seien deutlich weniger geworden. Er hofft, dass sich die Situation in der dunklen Jahreszeit nicht wieder zuspitzt. Immerhin: Im Sommer habe die breite Öffentlichkeit den Park nicht gemieden und ihn weiter zur Freizeitgestaltung genutzt.

Die Dreirosenanlage ist ein sozialer Brennpunkt. Foto: Michael Werndorff

Einladend gestalten

„Es ist ein unerlässlich wichtiges Element, dass weiterhin Familien und Sportler die Anlage als Naherholungsraum nutzen.“ Daher müsse die Dreirosenanlage auch zukünftig einladend gestaltet und Angebote geschaffen werden. Angesprochen auf die Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung moniert der Co-Leiter, dass die Verlockung sehr groß sei, eine reine Symptombekämpfung zu betreiben und schnelle Lösungen zu wünschen. „Uns ist es ein Anliegen, nicht effekthascherich vorschnell Maßnahmen umzusetzen, die das Problem weder mittel- noch langfristig in den Griff bekommen“, betont Raemy. Derweil hat die SVP an der Dreirosenanlage jetzt den Wahlkampf für die Großratswahlen 2024 eingeläutet: Kein anderer Ort als die Dreirosenanlage eigne sich besser dafür aufzuzeigen, was alles in diesem Kanton in der Sicherheits- und Asylpolitik schiefläuft, so die Partei. SVP-Großrat Pascal Messerli führte aus, dass Basel-Stadt mit Abstand der kriminellste Kanton und Basel mit Abstand auch die gewalttätigste Stadt der Schweiz sei.

Ausländerkriminalität

Die Hauptursache verortet die Partei in der Ausländer- und Asylkriminalität. 68 Prozent aller Delikte würden von Ausländern und Asylmigranten begangen. Die Basler SVP fordert nun unter anderem einen Ausbau der Polizeipräsenz und eine Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten. Ein Anwohner sieht den Vorstoß kritisch: „Die Kameraüberwachung ist doch ein Herumdoktern an Symptomen.“ Was den Menschen fehle, die hier auf die schiefe Bahn geraten, seien Perspektiven. „Die Wurzeln des Problems liegen doch ganz woanders.“