Basel Krisenpläne in der Schublade

Wichtige Märkte für Basler Syngenta

Ganz anders präsentiert sich die Lage für den Basler Agrochemie-Riesen Syngenta. Für diesen sind sowohl Russland wie auch die Ukraine wichtige Märkte. Letztere wurde zu Zeiten des Russischen Kaiserreiches und auch später in der Sowjetunion immerhin als Kornkammer des Landes bezeichnet. In der Ukraine beschäftige man derzeit 600 Vollzeitmitarbeiter, so ein Sprecher von Syngenta. Viele arbeiteten etwa in der Hauptstadt Kiew.

Fokus der Tätigkeiten des Konzerns sind der Verkauf von Saatgut an Landwirte, doch biete man den Bauern auch Hilfe mit digitalen Strategien und Lösungen im Bereich Präzisionslandwirtschaft.

Aktuell seien Syngenta noch keine Störungen der Geschäftstätigkeit bekannt. Man beobachte die Situation aber genau und werde bei Bedarf reagieren. Denn es gelte die Sicherheit der Mitarbeiter, Partner und Kunden zu gewährleisten.

500 Novartis-Mitarbeiter sind vor Ort

Auch der Basler Pharmariese Novartis ist im osteuropäischen Land mit rund 500 Mitarbeitern vertreten. Mit diesen stehe man in engem Kontakt, so ein Konzernsprecher. Nicht nur habe man Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen, sondern auch bereits „Business Continuity“-Pläne in der Tasche, sollte das aktuelle Säbelrasseln doch noch weiter eskalieren.

Solche Pläne hat auch der Lebensmittelkonzern Nestlé parat. Sie sollen die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und die Versorgung der Konsumenten gewährleisten und werden an das sich verändernde Umfeld angepasst, wie eine Sprecherin sagte. Aktuell laufen die Geschäfte allerdings normal.

„Die Sicherheit und der Schutz unserer Mitarbeiter haben für uns nach wie vor höchste Priorität“, sagte sie. Nestlé ist seit über 25 Jahren in der Ukraine tätig und beschäftigt in dem Land rund 5000 Mitarbeiter.