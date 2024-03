Basel: Kritik und Hoffnung zu EU-Mandat

Chance für die Schweiz

Die Grünen Schweiz sehen die von Außenminister Ignazio Cassis angekündigte Verabschiedung des Verhandlungsmandats mit der EU derweil als eine Chance für die Schweiz. Es brauche aber noch mehr, denn die Schweiz hinke in vielen Bereichen, in denen die EU vorwärts mache, hinterher, so zum Beispiel beim Klimaschutz.