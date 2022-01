Basel Kultur über alle Grenzen

Gastspiel im Kesselhaus

Compli’Cité gastiert auch im Kesselhaus. Wie in den Jahren zuvor wird eine der vielen Aufführungen in Weil am Rhein auf die Bühne gebracht. In Kooperation mit dem Kulturamt tritt am 27. Januar, 20 Uhr, das Trio „Mannijo“ im Kulturzentrum Kesselhaus auf. Das deutsch-französische Ensemble setzt sich aus Jo Nousse (Gesang, Gitarre), Manfred Pohlmann (Gesang, Gitarre, Griffbrettzither) und Patrick Riollet (Klavier) zusammen. Als Jo Nousse und Manfred Pohlmann sich zum ersten Mal trafen, gab es noch eine richtige Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Mit Schlagbaum, Ausweiskontrollen und dem ständigen illegalen Ein- und Ausführen von Instrumenten und Schallplatten. Seit dieser Zeit hat sich viel getan, und die beiden sind inzwischen um unzählige Auftritte und eine Menge Bühnenerfahrung reifer.

Heute ist die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland verschwunden; die Grenze in den Köpfen und Herzen jedoch noch nicht überall. Deshalb spielt, singt und wirbt Mannijo für Europa. Das Trio macht dies auf Französisch, Deutsch und vor allem Moselfränkisch (ihrer gemeinsamen Muttersprache). Aber auch Chansons auf Katalanisch, Bretonisch, Okzitanisch, Englisch, Elsässisch und Jiddisch gehören zu ihrem Repertoire. Sie nennen es „Chansons Transfrontières“ - grenzüberschreitende Lieder. Das Publikum erwartet an diesem Abend eine bunte Mischung aus traditioneller Musik, eigenen Kompositionen und Chansonklassikern.

Auf französischer Seite beteiligen sich am Festival die Kulturzentren La Coupole aus Saint-Louis, Rive-Rhin aus Village-Neuf, la Comète aus Hésingue, Espace Rhénan aus Kembs und La Halle au Blé aus Altkirch. Hüningen ist Mitglied des Puppen- und Marionettenfestivals Momix, das im Südelsass sehr bekannt ist. In diesem Rahmen wird am Samstag, 22. Januar, um 15 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr und am Dienstag, 25. Januar, um 18.30 Uhr beim Triangle ein Zirkuszelt aufgestellt, indem der Miniaturzirkus „Bêtes de Foire“ eine Art Flohzirkus ohne Worte aufführt.

Insgesamt sind rund 300 Künstler und Techniker an Compli’Cité beteiligt und möchten das Festival zum Zehnjährigen zu einem lebendigen Spektakel machen. Infos www.ville-huningue.fr/fr/festival-complicite/