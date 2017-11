Basel Kunst auf Papier

Basel. Ob Laie, Liebhaber oder Experte: Am Wochenende der Graphik zieht die Kunst auf Papier jeden in ihren Bann. Zeichnungen, Aquarelle und druckgraphische Werke sind sehr lichtempfindlich und deshalb nur selten und für kurze Zeit zu sehen. Grund genug, dass Museen, Bibliotheken und Druckateliers in der Schweiz, Deutschland und Österreich am Wochenende der Graphik ihre Türen öffnen und ihre Meisterwerke einem breiten Publikum präsentieren.

Neun Institutionen bieten aus diesem Anlass in der Schweiz am 11. und 12. November exklusive Einblicke in ihre vielseitige Arbeit mit diesen verborgenen Schätzen. Die breite Palette an Führungen, Workshops und Gesprächen lässt jeden die Vielfalt des Mediums hautnah erleben und lädt Erwachsene, Kinder und Jugendliche gleichermaßen zu unmittelbaren Begegnungen mit Kunstwerken auf Papier ein.

Beteiligt sind unter anderem das Aargauer Kunsthaus, Druckwerk Basel, die Basler Papiermühle sowie das Kunstmuseum Basel.

Auf dem Programm von letzterem stehen unter anderem „Artist Talks“ in der Ausstellung „Randgänge der Zeichnung“, Gespräche mit Kuratoren, Einblicke in die Graphikrestaurierung , Führungen durch die Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet“ und Erklärungen der Finessen der druckgraphischen Techniken sowie experimentelles Zeichnen für Groß und Klein.