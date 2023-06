Die Kunstmesse Art Basel hat am Dienstag mit den Vorbesichtigungen für VIPs ihren Auftakt erlebt. Die Messeleitung rechnet im zweiten Jahr nach der Pandemie mit einem erneuten Zuwachs an Marktanteilen im Kunstmarkt. Sie sind alle erneut von der Partie, die großen weltumspannenden Kunsthandelskonzerne Hauser & Wirth, Gagosian, Zwirner und Co. Sie haben in ihren Ständen das Tafelsilber ihrer Programme ausgebreitet, das Who is Who der Moderne und der Gegenwartskunst.