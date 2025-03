Basel: Kunstinteressierte kommen voll auf ihre Kosten

Das Kunstmuseum Basel zählte mehr als 344 000 Besucher, die Fondation Beyeler in Riehen über 389 000. Zu den großen Publikumsmagneten zählten einige Sonderausstellungen in den beiden Häusern. Auf Platz eins befindet sich die Retrospektive zu Henri Matisse in der Fondation Beyeler. Sie zog insgesamt fast 260 000 Kunstinteressierte an. Die experimentelle Präsentation zeitgenössischer Kunst unter dem Titel „Summer ist Over“ verzeichnete rund 79 500 Besucherinnen und Besucher, wie es in der Mitteilung heißt. Beim Kunstmuseum lockte die Ausstellung zum Minimal Art-Pionier Dan Flavin rund 79 400 Menschen in den Neubau. Es folgt die Ausstellung „When We See Us“.

Fast 71 700 Personen besuchten diesen Querschnitt durch die panafrikanische Malerei aus hundert Jahren. Beliebt war zudem „Sexy - Triebfeder des Lebens“ im Naturhistorischen Museum Basel. Über die gesamte Laufzeit schauten sich fast 61 000 Menschen diese Ausstellung über das Liebesleben und die Fortpflanzung der Tiere an, wie das PD schreibt. Eine Steigerung gibt es auch bei den Vermittlungsangeboten des Kantons in den Museen. Vergangenes Jahr realisierten die Museen fast 6700 solcher Angebote, was über 32 Prozent mehr sind als im Vorjahr. Die Anzahl Schulklassenbesuche ist mit rund 7200 um 11,2 Prozent gestiegen, wie es weiter heißt.