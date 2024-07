Basel: Kunstmuseum: Das leben in Afrika in Bildern schwarzer Künstler

Netflix als Inspiration

Der Titel der Ausstellung ist inspiriert von der Netflix-Miniserie „When They See Us“ (2019). Die US-amerikanische Regisseurin Ava DuVernay thematisiert darin, wie unschuldige schwarze Jugendliche von der weißen Gesellschaft pauschal als potenzielle Verbrecher und damit als Bedrohung gesehen werden. Der Wechsel von „They“ zu „We“ steht für eine Umkehr der Perspektive und bietet so Raum für die eigene Wahrnehmung.

Verzerrt und falsch

Die Sichtweisen der Künstler rücken ins Zentrum und legen offen, wie das Leben von Schwarzen von anderen immer wieder in einer Weise dargestellt wurde, die verzerrt und falsch ist. „When We See Us“ ist das Resultat einer intensiven Recherche des Teams um Koyo Kouoh, Direktorin und leitende Kuratorin des Zeitz MOCAA in Kapstadt. Das weltweit größte Museum für afrikanische Gegenwartskunst zeigte die umfassende Schau von November 2022 bis September 2023. Sie steht für ein neues Selbstverständnis und für die Selbstermächtigung schwarzer Künstler, die nach Jahrhunderten eines weiß dominierten Kunstkanons die eigene Kunstgeschichte schreiben. Im Kunstmuseum Basel schließt sie an eine Reihe von monografischen Ausstellungen von afroamerikanischen Künstlern an, namentlich Theaster Gates, Sam Gilliam, Kara Walker und zuletzt Carrie Mae Weems. Diese Ausstellungen und viele andere thematisierten „Blackness“ weltweit vor allem mit Blick auf Traumata und Aspekte des Kolonialismus. Die Ausstellung fokussiert dagegen laut den Kuratorinnen Koyo Kouoh und Tandazani Dhlakama auf das Alltägliche sowie die „Kraft der Freude“ und durchbricht so die Stereotypen von Rassismus, Gewalt oder Krisen.