Das Kunstmuseum Basel bedankte sich in einem Mediencommuniqué für die Gewährung des Nachtragskredits und für die Wertschätzung. Das oberste Ziel sei es, im 2025 mit höchster Kostensensibilität und mit zusätzlichen Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen das Budget 2025 einzuhalten.

Die Preispolitik des Hauses werde trotz einer allfälligen Erhöhung der Ticketpreise auch in Zukunft so gestaltet sein, dass Menschen mit geringem Einkommen in den Genuss des Programms kommen. Es werde weiterhin Gratis-Tage geben, und ebenso bleibe das Angebot für Schulklassen, Kinder und Jugendliche bestehen.