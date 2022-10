Basel. Am EuroAirport (EAP) wird der neue Winterflugplan 2022/2023 parallel zur Umstellung auf die Winterzeit am Sonntag, 30. Oktober, in Kraft treten. Bis einschließlich 25. März werden darin 70 Ziele in 30 Ländern in Europa und im Mittelmeerraum per Direktflug von 21 Fluggesellschaften angeboten, wie der EAP jetzt mitteilte.