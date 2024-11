Basel: Kurzweilige Zeitreise in die 80er Jahre

Wer sucht nicht das Abenteuer, die Abwechslung oder sehnt sich nach der guten alten Zeit. Nun, Maurice Graf, ein Mann Mitte der 50er, ist mit seinem Beruf, seinem Leben und auch der Beziehung zu seiner Frau nicht glücklich. Sein Traum ist es, in den Achtzigern zu leben. Dort, so glaubt er, war alles besser. Von seinen Freunden lässt sich Graf zu einem Campingurlaub überreden. Wobei, Camping ist absolut nicht sein Ding. Dort aber begegnet einer Psychologin, die ihm anbietet, sich hypnotisieren zu lassen, um so in die Vergangenheit einzutauchen. Gesagt, getan: Graf, gespielt von Dani von Wattenwyl, findet sich in Miami im Jahr 1988 wieder und steckt unversehens in der Rolle von Sonny Crockett. Sein Freund wird zu Ricardo Tubbs.

Alles passt, Sonne, Schulterpolster, Frauen mit Stirnband und tolle Musik aus den Achtzigern. Am Strand finden die beiden eine Leiche, und schon beginnen die gemeinsamen Ermittlungen, die ins Drogenmilieu führen. Dabei kommt es immer wieder zu humorigen Sprüchen, das Publikum hat viel zu lachen. Was den beiden allerdings klar wird, es gibt in dieser Zeit weder ein Handy noch ein Navi, vielmehr müssen sie sich im Ferrari mit einer Karte begnügen, um durch die Straßen von Miami fahren zu können. Zudem finden sie im Auto Musikkassetten, und auch der Walkman ist noch aktuell. Herrlich auch die Begegnung mit einer Polizistin. Der Auftritte der Tänzerin in diesem szenischen Stück ist ebenfalls eine absolute Augenweide. Als Crockett schließlich feststellen muss, dass seine Frau aus dem wirklichen Leben die Freundin des Drogenbosses ist, verbindet sich die Geschichte mit der Realität.