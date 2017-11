Basel Länger vom Netz

Leibstadt (sda). Das Atomkraftwerk (AKW) Leibstadt im Kanton Aargau bleibt voraussichtlich zehn Tage länger vom Netz als geplant. Der Grund ist laut AKW, dass 16 neue, für den nächsten Betriebszyklus vorgesehene Brennelemente ersetzt werden müssen.

Bei einem Brennstofflieferanten des AKW seien 16 nicht spezifikationsgerechte Brennelemente festgestellt worden, teilte die Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) dieser Tage mit. Diese Elemente seien für den nächsten Betriebszyklus vorgesehen gewesen und müssten ersetzt werden.

Das AKW soll voraussichtlich am 17. November ans Netz gehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Es war für die Jahreshauptrevision am 18. September abgeschaltet worden. Der Ersatz der Elemente steht laut KKL in keinem Zusammenhang mit den Brennelement-Oxidationen. Diese seien im laufenden Anlagebetrieb entstanden.

Mitte Oktober hatte die KKL mitgeteilt, dass während der Jahresrevision keine weiteren Oxidationen an Brennelementen entdeckt und an keinem der untersuchten Elemente erhöhte Oxidschichten festgestellt worden seien (wir berichteten mehrfach). Die Leistungsreduktion werde weitergeführt. Die getroffenen betrieblichen Maßnahmen zur Vermeidung neuer Befunde an Brennelementen würden greifen. Das AKW werde auch im nächsten Betriebszyklus mit einer reduzierten mittleren Leistung von rund 90 Prozent betrieben, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.