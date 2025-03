Basel: Lage entspannt sich

In Basel waren im Februar 4447 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 61 weniger als im Vormonat. Im Baselbiet waren 4042 Personen arbeitslos. Das waren 41 mehr als im Januar. Die Zahl der Stellensuchenden betrug in Basel-Stadt 6692 (minus 53). Im Baselbiet waren 6199 Personen auf Stellensuche (plus sieben). Die Anzahl offener Stellen nahm in beiden Basel zu. In Basel-Stadt stieg sie um 271 Stellen auf 1858. Im Baselbiet gab es 17 offene Stellen mehr und somit insgesamt 1332.

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im Februar bei 3,2 Prozent geblieben. Damit liegt die Quote im Aargau weiterhin deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren 12 301 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit mitteilte. Im Vergleich zu vor einem Jahr ist die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte höher.