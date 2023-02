Basel „Larven sind meine Leidenschaft“

Mit Leib und Seele dabei

Arbeitsmaterial stapelt sich im Atelier, abholbereite Kostüme hängen an Kleiderstangen, dazu Dutzende fertiger Larven. Die Nähmaschine steht still, nur das leise Abschlagen des Pinsels am Glas ist in ihrem großen Atelier zu hören. Lüthi ist seit 30 Jahren Larvenmacherin und mit Leib und Seele dabei. „Ich liebe meine Kunst – ich lebe das, es ist eine Leidenschaft“, hält sie einen Moment inne. Und die brauche es auch, um gut zu sein. „Sonst kannst du gleich aufhören“, sagt die Larvenmacherin und greift zu einer fertigen Maske: „Schauen Sie, wie natürlich der Schatten fällt. Bei mir leben die Larven.“

Neben ihrem Können habe dies mit dem Werkstoff zu tun. Lüthi arbeitet nämlich traditionell mit Kaschierpapier. Die handgemachte Larve aus kaschiertem Papier gehört mit der Basler Fasnacht seit 2017 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco, weiß Lüthi und ergänzt: „Papier lebt einfach, mit Kunststoff ist das etwas anderes.“ Den überlasse sie lieber Mitbewerbern. Papierlarven tragen sich auch viel angenehmer, ist sie überzeugt. Und: „Meine Larven sollen tragbar, zahlbar und machbar sein.“

Kaum Nachwuchs

Apropos Mitbewerber: Von einer aussterbenden Kunst will sie nicht sprechen, aber die Larvenmacher in der Region sind fast alle im gleichen Alter. „Das macht mir große Sorgen. Sollten viele zur selben Zeit aufhören, fehlt der Nachwuchs.“ Diesen zu finden, sei schwierig: Zum einen sei die Larvenmacherei angesichts des geringen Stundenlohns und der vielen Arbeit eine brotlose Kunst, zum anderen seien die Interessen der Jugend heutzutage anders gelagert, moniert sie. Kurzum: „Reich wird man damit nicht, aber Larven zu machen, ist halt mein Ding.“

Selbst nach vielen Jahren erkenne sie ihre Larven auf den ersten Blick, wenn diese im Fasnachtsgetümmel einmal auftauchten. Dann freue sie sich über die Langlebigkeit ihrer kleinen Kunstwerke und auch, dass sie ihren Trägern so viel Freude bereiten. Was die traditionellen Figuren angeht, steht der Waggis nicht an oberster Stelle, Lüthi gefallen vielmehr der „Pierrot“, die „Alti Dante oder der „Altfrank“. Ein freudiges Wiedersehen wird es sicher in einigen Tagen beim Basler Morgenstreich geben.