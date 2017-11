Basel LDP übt Kritik an Tarifordnung

Basel. Eine neue Tarifverordnung für die fünf öffentlichen staatlichen Parkhäuser (City, Elisabethen, Steinen, Storchen und St. Jakob) ist am 21. Oktober in Kraft getreten (wir berichteten). Heiner Vischer, der für die Liberal-Demokratische Partei (LDP) im Großen Rat sitzt, stört sich daran, dass unter der Prämisse „Die Tarifstruktur wird wesentlich vereinfacht und somit kundenfreundlicher“ die Tarife zum Teil wesentlich angehoben worden seien. Weder der Gewerbeverband Basel-Stadt, noch Pro Innerstadt, der Wirteverband Basel-Stadt oder der Arbeitgeberverband Basel seien in irgendeiner Form in die Erarbeitung der neuen Tarife mitberücksichtigt wurden, obwohl dies in der Medienmitteilung der Regierung behauptet wurde, schreibt Vischer in einer Anfrage an den Regierungsrat. Er fordert deshalb eine Stellungnahme dazu, wer bei der Ausarbeitung der neuen Tarifverordnung mit einbezogen worden ist und wie es zu dieser „offensichtlichen Unterlassung“ kommen konnte, wie es in einer Mitteilung der LDP von gestern heißt.