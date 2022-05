Basel Lebendigkeit und Tiefgang

Tanz

Als erster stellte Ballettchef Richard Wherlock seine Sparte vor – es ist bekanntermaßen seine letzte Saison in Basel. Gleich zwei Klassiker hat er im Programm: „Giselle“ mit dem Thema Immigration und „Coppélia“ mit dem Sinfonieorchester Basel. Neue Wege soll das Familienstück und Zirkusabenteuer „Ciao Ciao“ von Martin Zimmermann einschlagen mit Elementen der Pantomime und einer Reise in skurril-poetische Traumwelten. Einige Wiederaufnahmen wie das aktuell laufende „Heidi“ sind auch mit dabei. Ein Schmankerl gibt es für Abonnenten: Nach den Premieren gibt es „Meet&Greet“ mit Wherlock „himself“.

Musiktheater

Klassiker in neuem Gewand verspricht das Musiktheater. Christoph Marthaler wird an die Oper zurückkehren, den „Freischütz“ inszenieren und ihn auf den Boden der grotesken Realität führen. Slapstick-Spezialist Herbert Fritsch wird wohl für ganz neue Einblicke in die Schauertragödie „Salome“ von Richard Strauß sorgen.

Mit dem Musical „Lady in the dark“ wird ein Stoff aus dem Jahr 1931 von Kurt Weill neu interpretiert, passenderweise wird die Erschöpfung in der Kulturbranche thematisiert. Spannend verspricht eine Koproduktion zu werden: Die Zuschauer sitzen mitten im Chor, eine kollektive Erfahrung im Klang-Sandwich, so von Peter. Und ein neues Format lockt: „Oper von unten“: Der Zuschauer sitzt im Orchestergraben.

Schauspiel

Sieben Klassiker, sieben Uraufführungen und drei Projekte bietet das Schauspiel, präsentiert von einem Regie-Kollektiv, das nach eigenem Bekenntnis stets auf Augenhöhe arbeitet. Geld steht im Zentrum des Börsenthrillers „Der Phönix aus der Währung“, der mit einer Tendenz zur Operette in ein barockes Milieu gesetzt wird. Das 1494 in Basel erschienene „Narrenschiff“ von Sebastian Brandt, dieser „tolle Stoff und Bestseller“ geht der Frage nach, wie eine Gruppe handlungsfähig werden kann. „Wieso verändere ich mich? Sind meine Gefühle echt?“ Diesen Fragen geht der „Sommernachtstraum“ nach. Und „Wilhelm Troll“ spürt dem Internet-Phänomen nach. Von beklemmender Aktualität ist der Antikriegs-Stoff „Die Perser“. 350 Jahre nach dem Tod Molières werden von Regisseurin Nona Fernandez verschiedene seiner Archetypen bedient. Eine Frau auf der Suche nach Liebe bringt das Fassbinder- Stück „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ auf die reduzierte Bühne. Lustig, anrührend und poetisch soll das Thema „Streit“ für Kinder und Jugendliche inszeniert werden.