Basel Lebensmittel für Verzehr retten

Um den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu verstärken, setzt Coop auf ein sogenanntes Rückschubsystem in seinen Verteilzentren in Aclens, Castione und Chur. Coop-Supermärkte, die Lebensmittel nicht mehr verkaufen können, senden diese in die Verteilzentren zurück. Dort werden sie dann neu sortiert und an die regionalen Logistiklager von „Tischlein deck dich“ transportiert.

Zudem baut Coop die Abholmöglichkeiten der noch genießbaren Lebensmittel durch die „Schweizer Tafel“ aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit werde sich die jährliche Menge an geretteten Lebensmitteln verdoppeln. In Zukunft würden somit mehr als 5000 Tonnen Lebensmittel, die zwar noch einwandfrei genießbar sind, aber nicht mehr verkauft werden können, vor dem Abfall gerettet.