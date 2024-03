Wer noch nicht genug hatte von den „tollen Tagen“, ist am Sonntag noch einmal auf seine Kosten gekommen. Am dritten und letzten „Bummelsunndig“ nahmen die Narren noch einmal die Stadt am Rheinknie in Beschlag und sorgten für Stimmung. Trommler und Pfeifer zogen in zahlreichen Formationen durch die Altstadt – darunter viele junge Gruppierungen. Immer wieder bildeten sich Menschentrauben und Passanten ließen sich mitreißen. Zahlreiche Restaurants und Beizen – unser Foto zeigt das „Schafeck“ an der Utengasse im Kleinbasel – waren standesgemäß dekoriert, hatten draußen Stehtische und Bars aufgebaut und freuten sich über ausgelassene Gäste. So zum Beispiel in der „8 Bar“ an der Rheingasse, wo die Gäste bereits am Nachmittag auf den Tischen tanzten.