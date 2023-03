Basel Life Science boomt

Die meisten der neu gegründeten Firmen sind in den Life Sciences tätig. 21 aller unterstützten Startups gehören zu dieser Branche. An zweiter Stelle kommen 18 Dienstleistungsfirmen. Es folgen elf Unternehmen aus dem Bauwesen und zehn aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, wie es in der Mitteilung heißt.

Zudem unterstützte Basel Area 35 Unternehmen bei der Ansiedlung in den drei Kantonen. Das sind vier weniger als im Vorjahr. Von den Firmen, die mit Unterstützung von Basel Area in den beiden Basel oder im Jura Fuß gefasst haben, sind fast zwei Drittel in der Life Sciences-Branche tätig.