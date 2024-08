Basel: Linksgrün will die Mehrheit

Bündnis mit Basta aufgekündigt

Dass es zu dieser Auswahl kommt, geht auf den Umstand zurück, dass die Grünen auf die Gesamterneuerungswahlen hin das Bündnis mit dem ehemaligen Partner Basta aufgekündigt haben. So treten die beiden Parteien nun erstmals mit getrennten Kandidaturen an, die sie aber unter dem Slogan „#5xZukunft“ neben den separaten Kampagnen nun doch in einem Wahlkampf-Pool vereinen. Inhaltlich legten die Kandidaten an der Medienkonferenz eine große Einigkeit an den Tag. In erster Linie wollen sie der gut angedachten Basler Klimapolitik von möglichen Bremsklötzen durch bürgerliche Regierungsräte bewahren und das soziale Basel insbesondere beim Wohnschutz auf Kurs halten.