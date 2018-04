Basel Live-Wettbewerb im Atlantis

Resonate 2018: Der neue Live-Wettbewerb des RFV Basel geht am Freitag, 25. Mai, im Atlantis Basel über die Bühne, und die unabhängige Fachjury hat drei Bands dafür auserkoren.

Mehr als 20 tournee-erprobte Bands haben sich für Resonate beworben; nun hat die unabhängige Fachjury aus der ganzen Schweiz drei sehr unterschiedliche Acts gewählt: Dabei sind „L’Arbre Bizarre“ (Post Punk, Wave), „La Nefera & Kaotik Trio“ (Latin Rap, Balkan Beats, Ragga) sowie „Don’t Kill The Beast“ (Indie-Pop).

Alle drei Bands sind durch ihre besondere Live-Präsenz aufgefallen und auf steigendes öffentliches Interesse gestoßen. Sie hallen also bereits in den Köpfen vieler Musikfans nach. Die drei Bands haben mit der Juryentscheidung bereits jeweils einen Betrag von 3000 Schweizer Franken für ihre weiteren Projekte und Tourneen gewonnen.

Das Atlantis-Publikum hat es in der Resonate-Nacht mit einem abschließenden Voting in der Hand, die Ticketeinnahmen des Abends anteilsmäßig unter den drei Bands zu verteilen.

Der RFV Basel will mit Resonate in der aktuell durch Streaming dominierten Popmusikszene die zentrale Bedeutung der Live-Präsenz von Bands betonen, heißt es in einer Mitteilung des RFV.

Im Anschluss an das Konzert findet ab Mitternacht eine Aftershow-Party mit Johny Holiday statt.

Weitere Informationen: Resonate 2018 mit L’Arbre Bizarre, La Nefera & Kaotik Trio, Don’t Kill The Beast am Freitag, 25. Mai, im Atlantis Basel. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Karten kosten zehn Franken an der Abendkasse.