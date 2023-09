Basel Lohnschere öffnet sich immer weiter

Entlastung wird verweigert

Trotz anhaltend guter Konjunktur wollten die Arbeitgeber aber lediglich die Teuerung ausgleichen, kritisierte der SGB dieser Tage in seiner Medienkonferenz zur Lohnrunde 2024 in Bern. Die hohen Margen würden nur in Erhöhungen der Toplöhne, Boni und Dividenden fließen. Bundesrat und Parlament verweigerten jede Entlastung. Es brauche eine Wende mit realen Lohnerhöhungen und konkrete Maßnahmen gegen die Explosion der Krankenkassenprämien und gegen den Mietpreishammer. Der SGB bereitet deshalb die Mobilisierung gegen die vierte Minus-Lohnrunde in Folge vor. Startschuss ist die Kaufkraft-Demonstration am 16. September in Bern. Die Löhne hätten sich in den vergangenen Jahren in die falsche Richtung entwickelt, hielt der Dachverband für Arbeitnehmer fest. Das Management hebe seinen Lohn an, und die Beschäftigten hätten weniger in der Lohntüte.

SGB-Präsident und Nationalrat Pierre-Yves Maillard (SP/VD) erklärte vor den Medien, alle zusätzlichen Kosten gingen zu Lasten der Haushalte, während nicht einmal die Teuerung ausgeglichen werde. Vier Jahre in Folge seien die Reallöhne nun gesunken – „man könnte meinen, man befinde sich in einer Wirtschaftskrise“. Das sei aber nicht der Fall. Das Geld sei da, werde aber ungerechter verteilt als je zuvor, erklärte Maillard.