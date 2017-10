Basel Lonza ist weiter auf Kurs

Basel (sda). Der Basler Chemie- und Pharmakonzern Lonza sieht sich im dritten Quartal auf Kurs. Beide Segmente dürften die Jahresziele erreichen, teilte das Unternehmen gestern ohne Zahlen zu nennen mit. Die Integration der im Juli übernommenen Capsugel laufe planmäßig.

Lonza bestätigte in einer Mitteilung von gestern die im April angehobene Gesamtjahresprognose, bei der Capsugel noch ausgeklammert ist: Laut dieser soll der Lonza-Umsatz 2017 „im hohen einstelligen Bereich“ wachsen, der um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Betriebsgewinn, das sogenannte Kern-Ebit, soll zweistellig wachsen und der Betriebsgewinn damit auf mehr als eine Milliarde ansteigen. Die Jahreszahlen für 2017 will Lonza am 31. Januar 2018 veröffentlichen, wie es in der Mitteilung von gestern abschließend heißt.