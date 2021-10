Basel Lotse im Nadelöhr

Schilder hat eine klassische Kapitänslaufbahn hinter sich: Mit 16 besuchte er die Schifferschule, das Rheinpatent absolvierte er fünf Jahre später, und bis er sich der Liebe wegen in Basel niederließ, war er mehr als 14 Jahre lang als Schiffsführer unterwegs. Einen Großteil seines Lebens hat der 43-Jährige auf dem Wasser verbracht, der Beruf mache ihm nach all den Jahren immer noch Spaß. „Denn der Rhein zeigt sich jeden Tag von einer anderen Seite, Wind, Wetter, Wasserstand, Strömung … mir wird es als Lotse nie langweilig“, erzählt er begeistert, während wir auf unsere Velos steigen, um nach Birsfelden zu radeln, wo der erste Auftraggeber des Tages wartet.

Auf dem Weg dorthin macht der Lotse sich ein Bild von den Verhältnissen entlang der Strecke. „Während hier die Sicht einigermaßen gut ist, kann hinter der nächsten Brücke eine dicke Nebelbank liegen.“ Schilder soll Recht behalten – nicht nur der Rhein zeigt sich an diesem Morgen wechselhaft wie ein Chamäleon.

Vorsichtig klettern wir über die Reling, die Velos kommen mit – wegen der Witterung eine rutschige Angelegenheit. Ob er schon einmal im „Bach“ gelandet ist? „Ja, als junger Matrose.“

Schilder begrüßt den Kapitän und macht es sich auf dem schwarzen Ledersessel bequem. Lotse und Besatzung kennen sich, es herrscht eine lockere Atmosphäre. Die Kapitäne vertrauen den Lotsen, die den Rhein wie ihre Westentasche kennen. Umgekehrt auch? „Naja“, meint Schilder. „Es gibt hin und wieder Schiffsführer, bei denen ich mich frage, wie diese es überhaupt bis hierher geschafft haben.“ Ein Schiffspatent zu haben, bedeute nicht automatisch, richtig auf besondere Herausforderungen zu reagieren, drückt der 43-Jährige sich diplomatisch aus. „Es gibt Kapitäne, die nicht gut manövrieren können.“

Wie ein Formel-1-Auto

Vor Schilder liegen die Navigationsinstrumente, der Radarschirm zeichnet das Bild des Rheinknies ab, und Kameramonitore zeigen die Back- und Steuerbordseite. Am Bug steht als „Marshaller“ ein Besatzungsmitglied, mit dem er per Funk verbunden ist. „Das ist Vorschrift, denn der tote Winkel, in dem wir nichts sehen, ist groß.“ Das sei insbesondere im Sommer eine Gefahr, weil dann viele Schwimmer Abkühlung im Rhein suchten.

Langgezogene Kurve

Kompass, Autopilot, Radar und GPS spielen jetzt keine Rolle, wichtig ist indes die Wendeanzeige. „Die zeigt mir, wie stark sich das Schiff dreht. Ohne diese Anzeige kann ich im Nebel nicht fahren“, betont Schilder. „Die Durchfahrt war bis eben noch gesperrt, jetzt kann es aber losgehen.“

8.15 Uhr: Per Knopfdruck lässt Maier den Motor an, ein sonores Brummen ertönt, und ein leichtes Vibrieren erfasst das Schiff. Radarantenne und Steuerhaus werden runtergelassen, damit der entladene und relativ hoch im Wasser liegende Koloss die Mittlere Brücke passieren kann.

Kurs permanent anpassen

Das Ablegemanöver dauert nur wenige Momente, doch schon hier wartet die erste Herausforderung: Vom Liegeplatz unterhalb des Rheinparks aus steuert der Lotse das Tankschiff in die Fahrrinne, wo es auf die starke Strömung des Birsfelder Wasserkraftwerks trifft. „Wir müssen mit Schwung raus, denn das Schiff wird rasch versetzt. Je schneller das Schiff fährt, desto besser lässt es sich steuern. Das ist wie in der Formel-1“, merkt Schilder an, der Kurs auf die sich allmählich nähernde Schwarzwaldbrücke nimmt.

Der Tanker passiert mit 18 Kilometern pro Stunde das linke Joch. Von da an geht aber alles wie im Flug: „Der Kurs muss stimmen“, sagt der Lotse mit Blick auf die langgezogene Kurve, in der Wettstein-, Mittlere Brücke, Johanniter- und Dreirosenbrücke liegen. Bei der Talfahrt driftet das Schiff in der Rechtskurve konstant nach links weg. „Um diese Abweichung zu korrigieren, muss ich den Kurs permanent nach rechts korrigieren.“

Wenn es nun zu einem Motorausfall oder einem Problem mit der Ruderanlage kommt, wird es heikel. Das zeigte im Jahr 2019 eine Havarie, als der Frachter „Camaro IV“ in Basel gleich mit zwei Brücken kollidierte. „Ursache war ein Motorausfall, steuern ließ sich das Schiff nur noch mit dem Bugstrahler“, so Schilder. Wie brenzlig das bei Schiffen mit gefährlicher Ladung ist? „Tankschiffe haben eine Doppelhülle und somit einen Puffer. Selbst bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Brückenpfeiler ist eine Katastrophe unwahrscheinlich“, erklärt Schilder, der jetzt auf das dritte Joch von links der Mittleren Brücke zusteuert.

Aus seiner Pespektive sieht es aus, als ob das gewaltige Schiff nur Millimeter vom Mauerwerk entfernt ist und gleich Funken sprühen. Zur Orientierung helfen die Kameras: Mit genügend Abstand passiert der Tanker das Nadelöhr, und ­ein zufriedenes Lächeln macht sich breit –­ Schilder liebt seinen Job und lebt dafür. Damit ist die Arbeit des Steuerkünstlers getan, und Maier übernimmt nach der Dreirosenbrücke wieder das Ruder. Noch ein kurzes Anlegemanöver, und die beiden Passagiere sind wieder von Bord. Für Maier geht es jetzt weiter rheinabwärts, während auf Schilder schon der nächste Stahlgigant wartet.