Basel: „Lumo“ strahlt Licht, Wärme und Energie aus

Das ESC-Programm beginnt am 11. Mai mit der Eröffnungszeremonie und zieht sich über zwei Halbfinals am 13. und 15 Mai sowie diversen Preview-Shows bis zum großen Finale am 17. Mai in der St. Jakobshalle hin. Der Ticketverkauf wird am 27. März in die zweite Runde gehen (wir berichteten).