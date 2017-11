Basel Männer, die sich nach Liebe sehnen

Von Jürgen Scharf

Riehen. Der Basler Bühnenautor und Dramatiker Lukas Holliger kennt die Literaturinitiative Arena in Riehen von Besuchen. Hier hat er Schriftsteller bei Lesungen erlebt und freute sich am Donnerstag sehr, nun selbst einmal auf dem Lesepodium zu sitzen. Das Timing war gut, weil der 46-Jährige mit seinem Romandebüt gleich auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises gelandet ist.

In dem Roman „Das kürzere Leben des Klaus Halm“ steht ein Mann im Zentrum, der kein Held ist. Der arbeitslose Filmvorführer verschanzt sich in seiner Basler Wohnung und wagt sich nur selten aus dem Haus, um zum Supermarkt um die Ecke oder zum Geldautomaten in der Elsässerstraße zu gehen. Ein Einsamer. Ein unfreier Zeitgenosse, der tatenlos auf Brücken steht und in der Tram Fahrgäste angafft.

Diesem Ich-Erzähler wird eine weitere Figur gegenübergestellt: der Papeterie-Verkäufer Klaus Halm, den er beobachtet und verfolgt und in den er einiges projiziert. Mit beiden verbunden ist Yvonne, eine elsässische Grenzgängerin. Es geht um Männer, die sich nach Liebe sehnen und Bindungen fliehen. Einer beobachtet den anderen. Der Roman spielt auch in den Trams und bringt reichlich Lokalkolorit zwischen der Dreirosenbrücke und dem Voltaplatz, so dass man wie in einem Film durch Basel geführt wird.

Der Ich-Erzähler kennt alle Tramlinien, fährt von Endstation zu Endstation, auch mit der 6er, die ein paar Gleismeter vor der deutschen Grenze wieder kehrt macht. Aus dem Fenster der Linie 8 blickend, notiert er in sein Tagebuch das Eintreffen der Fahrgäste. Er veranstaltet ein „Casting“ anhand von Körpersprache, Garderobe, Mimik und gibt den Passagieren Fantasienamen wie Liza Minelli oder Hugh Grant, nennt sie Shopping Queen oder schlicht Carlo, der Oberarzt.

An einer Haltestelle trifft er mit Halm zusammen. Hier beginnt diese Geschichte sehr raffiniert zu werden, die Figuren handeln wie unter Zwang. Der Ich-Erzähler scheint eine verschrobene Wirklichkeitswahrnehmung zu haben; er lebt nur noch in den Filmen, die er als Kinovorführer gesehen hat. Es ist eine Art Ersatzleben, der Blick ist verzerrt aus der Perspektive der Einsamkeit.

Aus dieser Ausgangslage macht Holliger eine spannende Geschichte, sehr plastisch erzählt, die sich teils überlagert und verschiedene Erzählebenen zusammenführt. Das Einzige, an das sich der Leser/Zuhörer halten kann, sind die bekannten Orte eines konkreten Basels, die im Roman bespielt werden. Man hört auch, dass manche Gedankenspiele aus Notwehr entstehen, und die Figuren erscheinen, je weiter der Roman vorrückt, als Wiedergänger des anderen.

Den Schluss hat Holliger natürlich nicht gelesen, dafür das Anfangskapitel und einige Stellen aus der Mitte, wo aus der Sicht von Halm erzählt wird. Beide Männer scheinen von derselben Frau, nämlich Yvonne, ein gegenteiliges Bild zu haben. Der eine nennt sie „Karotte“ und macht sich über sie lustig, der andere findet sie attraktiv.

Ein bisschen Autobiografisches dürfte dabei sein bei der Schilderung des einsamen Mannes. Holliger gesteht, dass er in seiner Zeit, als er beim Schweizer Fernsehen gearbeitet hat, allein war, ein „überzeugter Single“, es also auch ein Abbild seiner damaligen Situation sein könnte.

Der Abend wurde von Valentin Herzog, dem Arena-Leiter, moderiert, der ins Gespräch mit dem Autor trat und mithalf, die einzelnen Perspektiven auseinander zu halten, die Erzählstränge und das Doppelgänger-Motiv frei zu legen. n Lesung: 10.11., 20 Uhr, Volkshaus Basel; 29.11., 20 Uhr, Buchhandlung Kastl Lörrach