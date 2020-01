Basel Maler der menschlichen Seele

Riehen. Hopper? Kennt man von Plakaten, Reproduktionen. Barack Obama hatte zwei Bilder des Künstlers im „oval office“ hängen. Fast jeder kann mit diesem Künstlernamen etwas anfangen, dessen Werke indes in europäischen Museen kaum vertreten sind. Meist ist es das berühmte, melancholische Ölgemälde der einsamen Nachtschwärmer „Nighthawks“, das sich aufdrängt. Die Fondation Beyeler fokussiert sich in ihrer 65 Werke umfassenden Ausstellung auf Hoppers Landschaften und hat unter der Leitung von Kurator Ulf Küster eine erhellende Schau zusammengestellt, thematisch gegliedert und von einem ganz besonderen Beitrag gekrönt: Der große Regisseur Wim Wenders wurde angefragt, ob er einen filmischen Beitrag zu Hopper für die Ausstellung liefern würde. Er sagte zu. Entstanden ist ein emotional packender und künstlerisch anspruchsvoller, 14-minütiger Streifen in 3D, unterlegt mit Musik, der in einem extra geschaffenen Kubus des Museums gezeigt wird und die Wirkung von Hoppers Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen noch zu steigern vermag. Zur Premiere von „Two or Three Things I Know about Edward Hopper“ ließ es sich Wenders nicht nehmen, persönlich vor den rund 200 Journalisten zur Medienkonferenz nach Riehen zu kommen. Hier erwies er sich als sympathischer, nachdenklicher, kunstaffiner Filmmann, dem es gelungen ist, den Sog der Bilder des amerikanischen Künstlers filmisch widerzuspiegeln.

In Montana fand Wenders eine halb verlassene Stadt, die baulich und atmosphärisch in den 50er Jahren stehen geblieben zu sein scheint. Hier drehte er die Film-Szenen, die von Hopper-Bildern inspiriert sind: Darin sieht man die einsamen, wartenden, hoffenden Menschen, die strukturierten Horizontlinien, die leeren Straßenzüge, spürt die Schweigsamkeit, Einsamkeit und die tiefe Melancholie, die so hopper-typisch sind.