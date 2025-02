Basel: Mangelnde Nachfrage trübt Aussichten

Im Einzel- und im Großhandel habe sich die Geschäftslage aufgehellt. Der Ausblick trübt sich aber im Einzelhandel ein. Die Einzelhändler erwarten seltener Umsatzzuwächse als bisher und sehen sich zu Preissenkungen gezwungen. Der Großhandel ist zuversichtlich.

Im Gastgewerbe verbessert sich die Geschäftslage wieder, insbesondere bei den Hotels. In den Berggebieten sei die Geschäftslage ausgezeichnet, in den Seegebieten und den städtischen Regionen leicht überdurchschnittlich, stellte die KOF fest. Die Zimmerauslastung sei deutlich gestiegen und die Ertragslage besser als bisher. Die Übernachtungen sowohl von Ausländern als auch von Inländern ziehen an. In der Gastronomie dürfte sich indes die Nachfrage kaum verändern.

Bei den übrigen Dienstleistungsunternehmen gerät die Geschäftslage leicht unter Druck, die Geschäftserwartungen bleiben positiv, wenn auch nicht mehr ganz so ausgeprägt wie bisher.