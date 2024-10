Basel: Mann beraubt und verletzt

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 60-Jährige am Sonntag kurz vor 21 Uhr beim Claraplatz an der Tramhaltestelle in der Unteren Rebgasse an der Tramhaltestelle wartete. Er bemerkte laut Polizei, dass jemand an seinem Rucksack herumreiste. Als er sich daraufhin umdrehte, sah er eine unbekannte Frau, die sein Mobiltelefon in Händen hielt. Nach kurzer tätlicher Auseinandersetzung gelang es der Frau zu flüchten. Das Opfer wurde beim Vorfall leicht verletzt und musste in die Notfallstation verbracht werden.