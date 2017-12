Basel Mann in Basler Park getötet

Basel (sda). Die Polizei hat wegen eines Tötungsdelikts in der Nacht auf

Freitag einen 21-Jährigen in Basel festgenommen. Der Mann steht im

Verdacht, in der Nacht zuvor einen 60-Jährigen erstochen zu haben.

Das Opfer wurde am Donnerstagmorgen in einem Park der Stadt

gefunden.



Die Verhaftung des jungen Mannes erfolgte nach Ermittlungen einer

Sonderkommission der Kriminalpolizei und des Instituts für

Rechtsmedizin, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag

mitteilte. Der Verdächtige ist ein zum Tatzeitpunkt in Basel

wohnhafter Brasilianer. Er kommt in Untersuchungshaft.



Der 21-Jährige und das Opfer haben sich vom Sehen her gekannt, wie

ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte. Der

Brasilianer habe sich wie der 60-jährige Schweizer öfters in der

Dreirosenanlage aufgehalten.



Der genaue Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die

Polizei sucht Zeugen. Zu einem mutmasslichen Motiv machte der

Sprecher keine Angaben. Die von der Staatsanwaltschaft eingesetzte

Sonderkommission wurde inzwischen aufgelöst.



Die Leiche des 60-Jährigen war am Donnerstag auf einer Sitzbank in

der Dreirosenanlage unweit eines Basketballplatzes gefunden worden.

Der Mann hatte sich früheren Angaben zufolge seit längerer Zeit in

der Dreirosenanlage beim Rhein aufgehalten. Der Schweizer logierte

bei einer Sitzbank.