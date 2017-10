Basel Marihuana im Kissenbezug

Rheinfelden/Schweiz (sda). Bei der Einreise aus der Schweiz ist ein 22-jähriger Lastwagenfahrer beim Grenzübergang Rheinfelden vom deutschen Zoll aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann hatte knapp sechs Gramm Marihuana und zwei Gramm Haschisch dabei.

Bei der Kontrolle am Montag wurden die Kleinmengen im Bezug eines Kissens befunden, das auf dem Rücksitz lag, wie das deutsche Polizeipräsidium Freiburg gestern mitteilte. Auch in der Hosentasche des Mannes sei eine geringe Menge an Marihuana gefunden worden.

Weil er das Rauschgift nicht nur dabei, sondern es auch konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt für den 22-Jährigen war somit beendet, wie die Polizei festhält.