Basel Markteingriffe könnten Erneuerbare ausbremsen

Insgesamt habe das Jahr „nie dagewesene Herausforderungen und hohe Unsicherheit gebracht“, erklärte Energiedienst-Chef Jörg Reichert. „Gerade die Auswirkungen der Gasknappheit auf die Beschaffungskosten auch am Strommarkt und die großen Preisschwankungen betreffen Energiedienst. Positiv zu verzeichnen ist, dass Energiedienst insbesondere im zweiten Halbjahr 2022 und in Folge einer guten Preispolitik einen deutlichen Kundenzulauf verzeichnen konnte.“ Insgesamt habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 nachhaltig gut gewirtschaftet und seine gesellschaftlichen Aufgaben als zuverlässiger Energieproduzent und -versorger sowie als wichtiger Arbeitgeber in der Region erfüllt, sagte Reichert. Und weiter: „Dies alles ermöglicht es uns, weiter intensiv in erneuerbare Energien zu investieren und die Energiewende vor Ort voranzutreiben. Hierbei helfen uns auch die breite Diversifizierung der Geschäftssparten sowie unsere Bi-Nationalität, das Geschäft auch in schwierigeren Phasen auszubalancieren.“

Nettoerlöse steigen

Die Nettoerlöse der Gruppe stiegen um ein Drittel auf 1,5 Milliarden Euro. Der Energieabsatz sank hingegen um 2,2 Prozent auf rund 8,25 Milliarden Kilowattstunden. Das massiv gestiegene Niveau sowie die volatile Entwicklung der Stromhandelspreise führte insbesondere auf Ebene der Industriekunden zu deutlich rückläufigen Deckungsbeiträgen. Das Endkundengeschäft Photovoltaik sowie die Projekte im Wärme- und Energielösungsbereich verbesserten sich insgesamt um rund drei Millionen Euro. Das Betriebsergebnis kletterte wie bereits Anfang Februar angedeutet um 15,6 Prozent auf 103,4 Millionen Euro. Grund seien insbesondere positive Bewertungseffekte bei der Personalvorsorge in Deutschland. Das binationale Unternehmen hat in Laufenburg und in Rheinfelden viele Mitarbeiter, die täglich über die Grenze pendeln.