Basel Masken ab der ersten Klasse

Die Lage an den Schulen bleibe angespannt und die Maßnahmen hätten zum Ziel, dass die Schulen auch weiter offenbleiben könnten, teilte die Basler Regierung am Dienstag mit. Ab dem 3. Januar müssen sämtliche Schüler ab der ersten Klasse eine Maske tragen. Ausnahmen bestehen für Personen, die nachweislich etwa aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Für Lehr- und Fachpersonen an den Schulen sowie für Mitarbeiter in Kindertagesstätten gilt die Maskenpflicht weiterhin.

Ab Januar sind die Pooltests an den Schulen obligatorisch. Im Fall eines positiven Poolergebnisses sind auch die Nachtests für alle obligatorisch, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Wer sich bei einem positiven Pooltest nicht testen lässt, muss in Quarantäne. Zudem kann die generelle Verweigerung der Teilnahme an den Tests laut Mitteilung auch mit einem Bußgeld geahndet werden.