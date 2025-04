Basel: Medikamente lassen Kassen klingeln

Doch genau das hat Novartis getan: Für das Gesamtjahr geht der Konzern neu von einem Umsatz-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus (bisher: mittlerer bis hoher einstelliger Bereich). Für den operativen Kerngewinn stellt er neu ein Plus im tiefen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht (bisher: hoher einstelliger bis tiefer zweistelliger Bereich). Dabei geht Novartis davon aus, dass Generika von Tasigna, Promacta und Entresto Mitte 2025 in den USA auf den Markt kommen werden.

Kaum besorgt zeigen sich die Novartis-Manager wegen der US-Zollpolitik. Immerhin habe Novartis erst vor wenigen Wochen Milliarden-Investitionen in die USA angekündigt. Das Ziel sei es, künftig den US-Bedarf an Medikamenten vor Ort zu produzieren, sagt Chef Narasimhan. Gleichzeitig wiederholt der Manager seine kürzliche Kritik, dass Innovation in der EU nicht mehr ausreichend gewürdigt werde, weswegen die Region dabei sei, an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.