Basel: Medizinern droht eine Haftstrafe

Schwere Verletzungen

Gestützt auf ein eingeholtes psychiatrisches Fachgutachten geht die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach davon aus, dass eine engmaschige Betreuung in diesem Fall zwingend erforderlich gewesen wäre, wie die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Mittwoch mitteilte.

Der Patient hatte sich während eines stationären Aufenthalts wiederholt selbst schwere Verletzungen zugefügt. Am 30. Dezember 2020 wurde er regungslos im Zimmer aufgefunden, nachdem er sich zuvor erneut mehrfach fallen gelassen hatte, wie es in der Medienmitteilung heißt. Er verstarb im Alter von 18 Jahren im Krankenhaus an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für die Oberärztin sowie eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren für den leitenden Oberarzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.