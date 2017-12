Basel Mehr Arbeitslose

Basel/Aarau (sda). Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im November auch in den beiden Basel verschlechtert: In Basel-Stadt stieg die Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,6 Prozent, in Baselland von 2,7 auf 2,9 Prozent. Landesweit wurde eine Zunahme um 0,1 Prozentpunkt auf 3,1 Prozent verzeichnet.

Im Kanton Basel-Stadt waren im November 3544 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gestern mitteilte. Das sind 32 Personen mehr als im Vormonat, aber 314 Personen weniger als im November des vergangenen Jahres. In Baselland wurde gegenüber dem Oktober eine Zunahme um 191 auf 4226 Personen verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Landkanton um 231 Personen ab.

Zugenommen hat im November auch die Zahl der Stellensuchenden – in Basel-Stadt um 130 auf 5412, im Kanton Basel-Landschaft um 222 auf 5729 Personen. Die offenen Stellen verringerten sich in Basel-Stadt um 14 auf 200, in Baselland nahmen sie dagegen um sechs auf 242 zu.

Auch im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im November wie im Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Die Quote liegt mit 3,1 Prozent im Durchschnitt der gesamten Schweiz. Der Anstieg gilt als saisonal bedingt. Bei den sechs Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und der Pforte Arbeitsmarkt waren Ende November 11 228 Personen als arbeitslos gemeldet, 360 mehr als im Vormonat.