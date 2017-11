Basel Mehr Ausgaben

18:05 Schauspielerin Karin Dor ist gestorben

München - Die Schauspielerin Karin Dor ist gestorben. Das teilte die Komödie im Bayerischen Hof in München mit, zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Dor ist Millionen Zuschauern als Bond-Girl in "James Bond 007 - Man lebt nur zweimal" bekannt.

17:48 Ex nackt ausgesetzt – Bewährungsstrafen für zwei Frauen

Frankfurt(Oder)(dpa) – Zwei Frauen, die ihren gemeinsamen Ex-Partner nackt in einem Wald bei Berlin ausgesetzt haben, sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt (Oder) sah es als erwiesen an, dass sie sich der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben, weil sie als Stalking-Opfer ihres Ex-Freunds keinen anderen Ausweg gesehen hatten. Die 39 und 37 Jahre alten Frauen hätten den Mann mit der Aktion überzeugen wollen, sie endlich in Ruhe zu lassen, hieß es in der Urteilsbegründung.

17:47 Demos: Flüchtlinge fordern von Merkel Zusammenführung

Berlin/Athen - Rund 40 Menschen haben vor dem Bundesinnenministerium in Berlin für die Zusammenführung mit ihren geflüchteten Familienangehörigen aus Griechenland demonstriert. Die Teilnehmer, überwiegend männliche Migranten, hielten Plakate hoch, auf denen es in deutscher, englischer und arabischer Sprache unter anderem hieß: "Familienleben für alle". Die Polizei sicherte die Veranstaltung. In Athen demonstrierten rund 150 Menschen für die Zusammenführung mit ihren Familien in Deutschland. Sie skandierten "Deutschland, Germany!" und "Mama Merkel, open the doors!".