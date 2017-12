Basel Mehr Geld für Migrationsstelle

Basel (sda). Die Migrationsstelle der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel (GGG M), die älteste und größte Anlaufstelle für Migranten in Basel-Stadt, soll vom Kanton mehr Geld erhalten: Die Regierung beantragt beim Großen Rat eine Erhöhung der jährlichen Subvention um 10 000 Franken.

Damit soll die jährliche Abgeltung des Kantons Basel-Stadt an die GGG M für die Jahre 2018 bis 2021 von 390 000 auf 400 000 Franken steigen. Dies geht aus der kürzlich veröffentlichten Vorlage der Regierung hervor. Diese erachtet die Leistungen der GGG M als „unverzichtbares Element“ der Integrationsförderung im Stadtkanton. Zusammen mit einer unveränderten jährlichen Finanzhilfe für Projekte und Veranstaltungen in Höhe von 40 000 Franken sowie einem Bundesbeitrag aus dem Kantonalen Integrationsprogramm kann die Anlaufstelle in den kommenden vier Jahren mit insgesamt je 548 000 Franken rechnen. Die Migrationsstelle hatte eine Erhöhung der Abgeltung um 30 000 Franken beantragt. Mehr als 10 000 Personen haben im vergangenen Jahr die Beratungsstelle aufgesucht, wie es in der Mitteilung heißt.