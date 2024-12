Von 2012 bis 2022 hat die Zahl um mehr als 13 Prozent zugenommen. Das ist der Statistik der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz zu entnehmen. Aus dem Elsass pendelten 2022 gemäß Statistik 36 000 Arbeitnehmer in die Nordwestschweiz, aus dem südbadischen Raum waren es 36 800. Das entspricht im Zehnjahresvergleich einer Zunahme um 14 beziehungsweise 13 Prozent. Vom Elsass nach Südbaden pendelten 22 400 Grenzgänger, was einer Zunahme von lediglich einem Prozent entsprach. Bei den Grenzgängerbewegungen handelt es sich um einen höchst einseitigen Pendelverkehr. Aus der Nordwestschweiz überquerten 2022 lediglich 400 Arbeitnehmer die Grenze nach Deutschland, den Arbeitsweg ins Elsass nahmen nur 100 Personen auf sich. Die Grenzgängerbewegungen spiegeln auch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation in den drei Ländern am Oberrhein wider. Als Vergleichswert wird unter anderem das Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf aufgeführt: Dieses lag 2022 in der Nordwestschweiz mit fast 79 000 Euro deutlich über denjenigen im Elsass mit 35 000 und im deutschen Baden mit 47 000 Euro.