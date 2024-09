Basel: Mehr illegale Einreisen registriert

Im Bereich des Verdachts auf Schleppertätigkeiten fielen die Zahlen praktisch gleich aus wie im Vormonat und in der Vorjahresperiode. In den gleichen Zeiträumen gab es weniger Übergaben von irregulären Migranten an ausländische Behörden. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Schweiz im Juli 2024 lag zudem deutlich unter derjenigen im Juli des Vorjahres. Damals wurden laut dem BAZG fast 3700 rechtswidrige Aufenthalte verzeichnet – also rund 1300 mehr als jetzt. Zudem hat der Bund im Juli des Jahres rund 20 Prozent mehr Asylgesuche als im Vormonat verzeichnet. Somit wurden beinahe gleich viele Gesuche registriert wie zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilte.