In den beiden Basel hat es im November leicht mehr Arbeitslose gegeben. Im Kanton Basel-Stadt nahm die Arbeitslosenquote auf 3,3 Prozent zu. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozentpunkten. Im Kanton Baselland stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht