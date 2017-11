Basel Mehr Menschen auf Jobsuche

Basel/Aargau (sda). In den beiden Basel hat sich die Arbeitslosenquote im Oktober unterschiedlich entwickelt: Während sie in Basel-Stadt bei 3,5 Prozent blieb, sank sie in Baselland um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent. Landesweit betrug die Quote unverändert drei Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in Basel-Stadt um 57 Personen auf 3512 zugenommen. In Baselland sank sie um 47 auf 4035 Arbeitslose. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde im Stadtkanton ein Rückgang um 165 Arbeitslose verzeichnet; im Baselbiet resultierte ein Minus von 252.

Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau ist im Oktober auf den Schweizer Durchschnittswert von drei Prozent gestiegen. Die Erhöhung um 0,1 Punkte sei saisonal bedingt, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am mit.

Bei den sechs Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und der Pforte Arbeitsmarkt waren Ende Oktober 10 868 Personen als arbeitslos gemeldet – das sind 184 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Stellensuchenden stieg um 254 auf 15 399 Personen. Insgesamt waren Ende Oktober 1280 offene Stellen gemeldet. Das sind 54 mehr als im Vormonat.