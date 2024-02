Basel: Mehr Menschen ohne Job

Im Kanton Baselland stieg die Quote um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. National betrug die Arbeitslosenquote im Januar 2,5 Prozent, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten entspricht.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg im Stadtkanton um 365 auf 3938 Personen. Im Kanton Basel-Landschaft waren im Januar 3176 Personen als arbeitslos registriert, 179 mehr als im Vormonat. Die Zahl der Stellensuchenden stieg in Basel-Stadt um 232 auf 5779, im Baselbiet wuchs sie um 100 auf 5351 Personen an. Ende Januar waren im Kanton Basel-Stadt 1369 offene Stellen gemeldet. Das waren 86 mehr als im Vormonat. Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der offenen Stellen um 192 auf 1180 zu.